Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak - Son Dakika

Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak

28.12.2020 10:36
Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak, System.String[]

Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınakSİVAS'ın, kış aylarını en soğuk ve çetin geçiren İmranlı ilçesinde "Sokak Değil, Sıcak Yuva" projesi kapsamında yapımı tamamlanan köpek barınağı hizmete açıldı.

Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak

SİVAS'ın, kış aylarını en soğuk ve çetin geçiren İmranlı ilçesinde "Sokak Değil, Sıcak Yuva" projesi kapsamında yapımı tamamlanan köpek barınağı hizmete açıldı. İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Yavuz Sarıgülşen, kışı çetin ve soğuk geçen ilçede sokak köpeklerinin özellikle barınma ve beslenme konusunda zorluk yaşamasından yola çıkarak öğrencileri ile birlikte "Sokak Değil, Sıcak Yuva" projesi hazırladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan projeye Belediye Başkanı Murat Açıl, yer ve barınak görevlisi tahsis etti. İlçede eğitim gören öğrenci ve öğretmenler de kolları sıvayarak barınak için kulübe yaptı. Kısa süre önce faaliyetine başlayan barınak, kış şartlarına uygun hale getirildi. Etrafı ve üstü sac ile kapatılan barınak tam kapasite ile hizmete başladı. 'GENÇERİMİZE HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILADIK'Öğrencilerle birlikte barınağı ziyaret eden İmranlı Kaymakamı Hacı Kerim Meral, "Hem bu hayvanları sokaklarda aç, perişan halde bırakmamak hem de gençlerimize, öğrencilerimize hayvan sevgisini nasıl aşılarız diye bunun derdi ve tasası içerisinde olduk. Haberlerde sürekli hayvan eziyetlerinden, hayvanlara yapılan saldırılardan bahsediyorlar. Bu zulmü yapan insanlar çocukluk ve gençlik zamanlarında hayvan sevgisini ailelerinden alamadıkları için bunlara karşı bir zulüm içerisindeler. Bizler yürekleri pırıl pırıl, aşkla ve sevgiyle dolu olan öğrencilerimize bu hayvan sevgisini aşılayarak ileride bu tarz durumlara mahal bırakmamak için bu projeyi yaptık. Hem öğrencilerimiz, hem genç kardeşlerimiz, hem de İmranlılı hemşerilerimiz projeden çok memnunlar. Normalde barınak denildiği zaman hayvanları kapatıp aç, susuz bırakıldığı gibi bir algı var. Biz barınağı buraya yapmakla birlikte hayvanların bütün temel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyoruz" dedi. 'HER TÜRLÜ BAKIMLARINI YAPIYORUZ'Proje sorumlusu Beden Eğitimi Öğretmeni Yavuz Sarıgülşen ise "İmranlı'da bakımsız hayvanlarımız çok var. Bunlar için bir şeyler yapmak istiyorduk. Spor bakanlığımızın proje önerisi de bize bir umut ışığı oldu. Projemizi gerçekleştirirken bakanlığımızın, kaymakamlığımızın ve belediyemizin çok desteği oldu. Proje kapsamında köpeklerimizin her türlü bakımlarını yapıyoruz" diye konuştu.

Projeyi duyduklarında çok heyecanlandıklarını ifade eden öğrenciler ise ekip çalışmasıyla barınağı tam faaliyet hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.


Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak
Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak
Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak
Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak
Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak
Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak
Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak
Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak

Anadolu Lisesi, Murat Açıl, İmranlı, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ın en soğuk ilçesi İmranlı'da, sokak köpekleri için barınak - Son Dakika


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