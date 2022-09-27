-29,7'lik derecesiyle Türkiye'nin en soğuk bölgesi olan Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğal gaz sevinci

Kentin 'çatı katı' olarak adlandırılan ve 2190 rakımlı Kızıldağ'ın eteklerinde yer alan İmranlı ilçesi, kış aylarında soğuk havasıyla biliniyor. Meteoroloji verilerine göre kış mevsiminde ülke genelinde birçok kez en soğuk yer olarak kayıtlara geçen ilçe, geçen yıl Aralık ayında ise eksi 29,7 ile ilk sırada yer aldı.

İLÇE SAKİNLERİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Kışın ısınma sorunları yaşayan ilçe halkının doğal gaz beklentisi karşılık buldu. İlçe sakinlerinin uzun süredir beklediği doğal gaz çalışmalarına başlandı. Çalışmaların başlamasıyla da daha rahat bir kış geçirecek olan ilçe sakinleri sevinç yaşadı. İmranlı'nın 10 bin nüfus altı olan ilçeler içerisinde ilk doğal gaz çalışmalarına başlayan ilçelerden biri olduğunu söyleyen ilçe sakinlerinden Ali Ürek, İmranlı taşımalı doğal gaz sistemiyle hizmetlerine başlamayacak. İmranlı, istasyon kurup ondan sonra doğal gaz hizmeti vermeye başlayacak. İlerleyen süreçte İmranlı'nın nüfus artışı gerçekleşirse ve İmranlı'da birçok eve daha doğal gaz vermek gerekirse istasyon sayesinde bu sorunumuz kalmayacak. Birçok yerde taşımalı doğal gaz sistemi varken artık İmranlı'da istasyon var. Ve tabi bunun maliyeti de daha fazla'' dedi.

MEMLEKETİMİZ BİR DEĞER KAZANMIŞ OLACAK

Ahmet İşleyen ise, ''Kömürü biliyorsunuz fiyatlar uçtu. Evlerinde soba yakanlarımız var. Yazın gelip kışın giden emeklilerimiz var. Bu emekliler bizim değerlerimiz. Bir zaman sonra gitmeyecekler, kalacaklar. Bu da bizim için bir avantaj. Her memlekette ekonominin biraz daha hareketlenmesi devam edecek. Biliyorsunuz yazın güzel işlerimiz oluyor. Ama yazın gelenler gittiği zaman yaklaşık 7 ay kendi yağımızda kavruluyoruz. Bu nedenle memleketimiz bir değer kazanmış olacak'' diye konuştu.

"KÖMÜRLE ISINAMIYORUZ"

Murat Ayan da doğalgazın ilçe için bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Bu sayede özellikle dışarıdan göç almaya başlayacağına inanıyorum. Emeklilerin kışın burada mağdur olduğunu herkes dile getiriyordu. Doğal gaz geldikten sonra da bunların büyük bir kesiminin büyük şehirlere gitmeyeceğine inanıyorum" dedi.

''DOĞAL GAZ OLURSA NÜFUSUMU BURAYA ALDIRACAĞIM''

İstanbul'da ikamet eden ve yaz aylarında ilçeye gelen Ekrem Sarıgül ise, ''Burada doğal gaz olursa nüfusumu buraya alacağım. Bu yüzden çalışmalardan çok memnunum. Burası çok soğuk bir memleket. Kömürle çok uğraşamıyoruz. Uğraşsak bile ısınamıyoruz. Doğal gaz olursa ve tam teşkilatlı döşeme yapılırsa o zaman ısınma daha güzel olur. Her şeye de faydası olur'' ifadelerini kullandı.