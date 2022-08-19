Alevler İç Anadolu'nun en büyük ormanına sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Alevler İç Anadolu'nun en büyük ormanına sıçramadan söndürüldü

19.08.2022 12:25

Sivas'ın Gemerek İlçesi Çad Köyü Alan yaylasında çıkar örtü yangını, İç Anadolu Bölgesinin tek blok en büyük ormanına sıçramadan kontrol altına alındı.

Sivas'ın Gemerek İlçesi Çad Köyü Alan yaylasında çıkar örtü yangını, İç Anadolu Bölgesinin tek blok en büyük ormanına sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Gemerek İlçesi Çad Köyü Alan yaylasında orman yangını çıktığı ihbarını alan ekipler, yangının İç Anadolu bölgesinin tek blok en büyük ormanı olan ve 160 hektar alana yayılan Akdağmadeni Ormanına yayılma riskine karşı harekete geçti. Gemerek ve Sızır Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları da yangına müdahale etti. Yangın 400 metre karelik dar bir alanda ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İç Anadolu, Gemerek, Sivas, Çad, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevler İç Anadolu'nun en büyük ormanına sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevler İç Anadolu'nun en büyük ormanına sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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