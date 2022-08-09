Edinilen bilgilere göre kaza Gemerek- Şarkışla Karayolu Karagöl kavşağı üzerinde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 50 UT 151 plakalı Hyundai marka otomobil R.A. yönetimindeki 38 VD 246 plakalı Ford marka kamyonet ile kavşak ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile yolcu F.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Gemerek, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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