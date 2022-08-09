Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

09.08.2022 14:03
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gemerek- Şarkışla Karayolu Karagöl kavşağı üzerinde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 50 UT 151 plakalı Hyundai marka otomobil R.A. yönetimindeki 38 VD 246 plakalı Ford marka kamyonet ile kavşak ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile yolcu F.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Gemerek, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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