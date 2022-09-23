Sivas'ın Gemerek ilçesinde Yumağın Barajı'nın inşaatı sürüyor - Son Dakika
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde Yumağın Barajı'nın inşaatı sürüyor

23.09.2022 10:02
Sivas'ın Gemerek ilçesinde Yumağın Barajı'nın inşaatı sürüyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapımı devam eden Yumağın Barajı'nın tamamlanmasıyla 7 bin 260 dekar tarım arazisi sulanacak.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapımı devam eden Yumağın Barajı'nın tamamlanmasıyla 7 bin 260 dekar tarım arazisi sulanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, yazılı açıklamasında, Yumağın Barajı'nda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çalışmaları devam eden Yumağın Barajı'nın tamamlanması sonrası barajda depolanacak su ile 7 bin 260 dekar tarım arazisi sulama imkanına kavuşacak, üründe çeşitlilik artacak ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Baraj gövdesi dolgu ve dolusavak imalatlarının devam ettiğini aktaran Akca, "Temelden yüksekliği 38,60 metre ve su depolama kapasitesi 3,18 milyon metreküp olan barajın tamamlanması ile 653 kişiye istihdam sağlanacak olup, 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 11 milyon 865 bin 766 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Gemerek, Sivas, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın Gemerek ilçesinde Yumağın Barajı'nın inşaatı sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Gemerek ilçesinde Yumağın Barajı'nın inşaatı sürüyor - Son Dakika
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