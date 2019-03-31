Sivas'ın Gölova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Halil Önge...
1 saat önce
Sivas'ın Gölova ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halil Önge kazandı.
Sivas
'ın Gölova
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Halil Önge
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Önge 413, AK Parti
adayı Osman Demirbağ
197, BTP adayı Sedanur Kılıç
2 oy aldı.
-Önge'nin özgeçmişi
Halil Önge, 1950 yılında Gölova ilçesinde doğdu. İlçe Emniyet Amirliğinde belirli süre mahalle bekçiliği görevi yaptıktan sonra, bu meslekten emekli oldu. Önge, evli ve 4 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:53 Kaynak: AA
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