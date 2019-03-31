Son Dakika Haberleri: Sivas'ın Gölova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Halil Önge...

Sivas'ın Gölova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Halil Önge...

1 saat önce

Sivas'ın Gölova ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halil Önge kazandı.

Sivas'ın Gölova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Halil Önge..., System.String[]
Sivas'ın Gölova ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halil Önge kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Önge 413, AK Parti adayı Osman Demirbağ 197, BTP adayı Sedanur Kılıç 2 oy aldı.

-Önge'nin özgeçmişi

Halil Önge, 1950 yılında Gölova ilçesinde doğdu. İlçe Emniyet Amirliğinde belirli süre mahalle bekçiliği görevi yaptıktan sonra, bu meslekten emekli oldu. Önge, evli ve 4 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:53 Kaynak: AA

MHP, Sivas, Gölova, Halil Önge, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama Son Dakika! Yavaş "Kazandık" Demişti, Mehmet Özhaseki'den Açıklama Geldi: Yarışı Önde Tamamlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:50:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ın Gölova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Halil Önge...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]