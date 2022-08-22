Dünyanın en berrak göllerden biri, dalış turizmiyle de adından söz ettiriyor - Son Dakika
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Dünyanın en berrak göllerden biri, dalış turizmiyle de adından söz ettiriyor

22.08.2022 11:18
Dünyanın en berrak göllerden biri, dalış turizmiyle de adından söz ettiriyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğinin yanında berrak suyuyla dikkat çeken Gökpınar Gölü, dalış turizminde de adından söz ettiriyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğinin yanında berrak suyuyla dikkat çeken Gökpınar Gölü, dalış turizminde de adından söz ettiriyor.

Kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen Sivas'ın Gürün ilçesine bulunan Gökpınar Gölü, doğal güzelliğinin yanında berrak suyuyla da doğa severlerin dikkatini çekiyor. Doğal turkuaz rengi ile görenleri kendine hayran bırakan yaklaşık 17 metre derinliğindeki göl aynı zamanda dünyanın en berrak suyuna sahip göllerden bir tanesi olarak gösteriliyor. "Bozkır'ın Nazar Boncuğu" olarak da adlandırılan göl son zamanlarda dalış turizmine ev sahipliği yapıyor. Farklı illerden dalış yapmaya gelenler berrak suyun altında adeta masalsı bir yolculuğa çıkıyor. Öte yandan Doğal Akvaryumu da andıran göl kamp yapmak isteyenlerin akınına uğruyor.

"DALICILARIN İLGİSİNİ ÇEKEN BİR GÖL"

Yıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Dalış Eğitmeni Alparslan Güler, dalış yapmak isteyenlerin Gökpınar Gölüne adeta akın ettiğini belirterek, "Gürün Gökpınar Gölü Dünya harikası bir göl. Gerçekten ülkemizin eşsiz göllerinden bir tanesi. Turkuaz maviliği ve temizliğiyle bir çok insanı ağırlayan bir göl. Burada da biz dalış turizmine katkıda bulunuyoruz. Özellikle gölün alt tarafını görmek isteyenler gölümüze akın akın geliyorlar. Burası bin 470 metre irtifada. Tatlı su ve soğuk su dalışı olarak dalıcıların ilgisini çeken bir göl" dedi.

"DALIŞ YAPMAK ZEVKLİYDİ"

Yozgat'tan gelen Raşit Eyibil, dalış yapmanın zevkli olduğunu söyleyerek, "Dalış yaptırdıklarını gördüm. Bir deneyelim dedim. İlk defa oldu hayatımda çok zevkliydi. İçerisi çok derin. Çok güzel ben memnunum. Herkese de tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

DALIŞ YAPMAK İÇİN KİLOMETRELERCE UZAKTAN GELDİ

Dalış yapmak için Hatay'dan göle geldiğine değinen Selda Anasız, "Dalış yapmak için geldik buraya. Tesis çok güzel. Tatlı suda dalmanın keyfine bakacağız. Daha önce tuzlu suda daldım ama ilk defa tatlı suda dalacağım. Eminim dalışta güzel geçecektir. Çok güzel bir göl, Aşırı berrak bir suyu var. Ayna gibi resmen. Yerin dibini direk görebiliyorsunuz" diye konuştu.

(Onur Erden – Yasin Kayacı - İHA)

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Kaynak: İHA

Gökpınar, Sivas, Gürün, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın en berrak göllerden biri, dalış turizmiyle de adından söz ettiriyor - Son Dakika

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