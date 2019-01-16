Son Dakika Haberleri: Sivas'ın Gürün İlçesinde Etkili Olan Tipi Hayatı Felç Etti

Sivas'ın Gürün İlçesinde Etkili Olan Tipi Hayatı Felç Etti

1 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan tipi hayatı felç etti -Yolların kapanması nedeniyle birçok vatandaş geceyi Gürün'deki tesislerde geçirdiSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan tipi hayatı felç etti.

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan tipi hayatı felç etti
-Yolların kapanması nedeniyle birçok vatandaş geceyi Gürün'deki tesislerde geçirdi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan tipi hayatı felç etti.
Yoğun kar yağışı ve tipi Gürün ilçesinin Sivas ve Kayseri ile olan ulaşımını kesti. Kayseri- Malatya karayolu Gürün ilçesinde ulaşıma kapandı. Sivas'tan Gürün istikametine araçların gitmesine izin verilmedi. Tipi görüş mesafesini neredeyse tamamen engellediği için ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Malatya'dan Kayseri istikameti gitmek isteyen çok sayıda yolcu geceyi Gürün'de geçirmek zorunda kaldı. Bir çok kişi tesislerde sabahladı. İlçe Kaymakamlığı isteyenleri geceyi geçirmeleri için yurtlara yerleştirdi. Gürün Belediye Başkanı Nami Çitçi de Gürün'de kalan yolculara beslenme ve konaklama desteği verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:33 Kaynak: İHA

Kayseri, Sivas, Gürün, Genel
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