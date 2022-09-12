Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise G.G'nin (39) evinde ve evinin bahçesinde yapılan aramalarda 200 gram esrar ile 1637 kök kenevir ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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