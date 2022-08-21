Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Konakpınar mevkiinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 46 ADY396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile H.M.T ağır yaralanırken Güllü Türkdağlı hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan araç hurdaya döndü; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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