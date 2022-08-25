Sivas'ta kaza biri çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta kaza biri çocuk 4 kişi yaralandı

25.08.2022 11:18
Sivas'ta kaza biri çocuk 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Pınarbaşı istikametinde meydana geldi. N.K. idaresindeki 34 EZV 110 plakalı Volvo marka otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına çarptıktan sonra bariyerin üzerine çıktı. Kazada sürücü ile araçta bulunan G.Ç.K.(44), M.K.(25) ve R.K.(10) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta kaza biri çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta kaza biri çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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