Takla atıp ters döndü - Son Dakika
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Takla atıp ters döndü

26.08.2022 11:13
Takla atıp ters döndü

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobil sürücüsü ilk önce takla attı sonra ters döndü, kazada sürücü yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobil sürücüsü ilk önce takla attı sonra ters döndü, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. E.E. idaresindeki 07 AAS 500 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk önce takla attı sonra ters döndü. Kazada sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atıp ters döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Takla atıp ters döndü - Son Dakika
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