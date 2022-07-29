Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı da tedavi görenler arasında - Son Dakika
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Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı da tedavi görenler arasında

29.07.2022 21:03

Sivas'ın Hafik ilçesinde yaşanan olayda cenaze yemeğinden sonra rahatsızlanan 54 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanlar arasında.

Hafik'te kısa süre önce vefat eden Ö.G'nin ailesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen cenaze organizasyonu katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

54 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran 54 kişiden 5'i Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı

BELEDİYE BAŞKANI DA HASTANEYE KALDIRILDI

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı
Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu (Sağda)

"BİRDEN GÖZLERİM KARARDI"

Acil servise gelen vatandaşlardan Musa Koçak, "Yemek yedikten sonra malzeme almak içim köye gittim. Malzemeleri yükledikten sonra tekrar aracıma bindim, geri geri giderken birden gözlerim karardı. Sonrasında yine kendi aracımla hastaneye geldim." dedi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı
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Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 85 kişi tedavi altına alındı Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 85 kişi tedavi altına alındı
Kaynak: AA

Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı da tedavi görenler arasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı da tedavi görenler arasında - Son Dakika
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