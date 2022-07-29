Kısa süre önce vefat eden Ö.G'nin ailesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen organizasyona katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

Kaynak: AA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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