Hafik'te, dün, kısa süre önce vefat eden Ö.G'nin ailesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen organizasyona katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlanmıştı. Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran 85 kişiden 5'i kontrol ve tedbir amaçlı Sivas'taki hastanelere sevk edilmişti. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmuştu.

Kaynak: AA

Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 85 kişi taburcu edildi - Son Dakika

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