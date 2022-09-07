Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan Karayolu Hafik girişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın açık unutulan damperi, OHTS kameralarının bulunduğu direğe çarptıktan sonra devrildi. Kazada tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik ulaşıma kapanan yol, devrilen tırın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Erzincan, Sivas, Hafik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Damperi açık unutulan tır, OHTS direğine çarptıktan sonra yan yattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.