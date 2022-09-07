Sivas'ta damperi açılan tır EDS direğine çarparak devrildi - Son Dakika
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Sivas'ta damperi açılan tır EDS direğine çarparak devrildi

07.09.2022 13:30

Sivas'ın Hafik ilçesinde damperi açılan tır, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak devrildi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde damperi açılan tır, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak devrildi.

Sinan Yıldız yönetimindeki 58 ACU 689 çekici ve 58 DN 766 dorse plakalı tır, Sivas- Erzincan kara yolunda seyir halindeyken damperi açılınca Hafik ilçesi girişinde EDS direklerine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre kapanan yolda yoğunluk oluşunca trafik akışı alternatif olarak mahalle yoluna yönlendirildi.

Devrilen tırın ve EDS direğinin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Erzincan, Hisarcık, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta damperi açılan tır EDS direğine çarparak devrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta damperi açılan tır EDS direğine çarparak devrildi - Son Dakika
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