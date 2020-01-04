Sivas'ın Hafik ilçesinde Kızılırmak ve Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ın Hafik ilçesinde Kızılırmak ve Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu - Son Dakika

Sivas'ın Hafik ilçesinde Kızılırmak ve Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

6 saat önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçenin yakınından geçen Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu.

Karla mücadele ekipleri, Sivas- Erzincan kara yolu güzergahındaki ilçede ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının ardından ilçede 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Hafik İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

İlçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Hafik Gölü'nün yüzeyi de buzla kaplandı. Kar yağışının ardından göl çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Kızılırmak ve Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Kızılırmak, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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