SİVAS'TA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI; 2'Sİ AĞIR 5 YARALI - Son Dakika
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SİVAS'TA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI; 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

14.08.2022 14:16
SİVAS'TA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI; 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

SİVAS'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyere çarpan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyere çarpan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Sofular köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Hafik'e giden Hümeyra Ulusu yönetimindeki 58 AB 040 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada sürücü ile araçtaki Murat Uyar, Tülay Uyar, Hatun Ulusu ve Niyazi Ulusu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarıldı. Yaralılardan Tülay Uyar ile Hatun Ulusu'nun hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 5 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 5 yaralı
Kaynak: DHA

Erzincan, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİVAS'TA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI; 2'Sİ AĞIR 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİVAS'TA OTOMOBİL, BARİYERLERE ÇARPTI; 2'Sİ AĞIR 5 YARALI - Son Dakika
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