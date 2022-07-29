Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi - Son Dakika
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Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi

29.07.2022 22:57

Sivas'ın Hafik ilçesinde gerçekleşen bir cenaze töreninde misafirlere verilen yemek sonrası, bulantı, kusma gibi belirtiler gösteren 104 kişi, ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu da aynı şikayetlerle gittiği hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Açıklama yapan Hafik Kaymakamlığı, 85 kişinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yaklaşık 6 ay önce vefat eden Ö.G.'nin yakınları, cenaze için ilçedeki bir düğün salonunda yemek verdi. Öğle saatlerinde ilçe merkezinde düzenlenen ve et, pilav ikram edilen yemeğe katılanlardan 104'ü akşam saatlerinde bulantı, kusma, ishal gibi şikayetlerle Hafik Esma Kocacık İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

BELEDİYE BAŞKANI DA ZEHİRLENDİ

Birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edilen hastalardan 5'i ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da zehirlenme şüphesiyle tedavi görüp taburcu olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Hafik ilçesindeki cenazede dağıtılan etli pilav belediye başkanı dahil 104 kişiyi hastanelik etti

"BULANTI, İSHAL GİBİ SORUNLARLA HASTANEYE BAŞVURDUM"

Cenaze yemeğine katılan ilçe sakinlerinden Sebahattin Güler, "Yemeğe katıldıktan birkaç saat sonra, bulantı, ishal gibi sorunlarla hastaneye başvurdum. Birçok kişinin de benzer şikayetlerle hastaneye geldiğini öğrendik. Gerekli muayenelerimizi yaptıktan sonra bizi taburcu ettiler. Tekrar kontrol amaçlı hastaneye geldim" diye konuştu.

Sivas'ın Hafik ilçesindeki cenazede dağıtılan etli pilav belediye başkanı dahil 104 kişiyi hastanelik etti

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Hafik Kaymakamlığı da olay nedeni ile rahatsızlık yaşayan kişilerin gerekli tedavilerinin yapıldığını, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün öğle saatlerinde Hafik ilçemizde özel bir etkinliğe katılan misafirler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmuşlardır. Şu ana kadar rahatsızlanarak hastaneye başvuran 85 kişinin durumları iyi olup, 5 kişi kontrol ve tedbir amaçlı Sivas Merkezdeki hastanelere sevk edilmiştir. Hafik İlçe Devlet Hastanemiz tarafından gerekli işlemler yapılıyor olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir."

Son dakika haber! CENAZE YEMEĞİNDEN ETKİLENEN 104 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
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Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 85 kişi tedavi altına alındı Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 85 kişi tedavi altına alındı Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı da tedavi görenler arasında Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı da tedavi görenler arasında
Kaynak: DHA

Hisarcık, Sivas, Hafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi - Son Dakika

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