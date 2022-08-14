Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 5 yaralı - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 5 yaralı

14.08.2022 13:14
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 5 yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı, araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı, araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Erzincan karayolu Hafik ilçesi Sofular köyü yakınlarında yaşandı. Kazada Sivas istikametine gitmekte olan H.U. yönetimindeki 58 AB 040 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpar araç savrularak diğer şeride geçip su kanalına düştü. Araçta bulunan H.U., M.U., N.U., T.U. ve H.U. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Erzincan, Tragger, Hafik, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 5 yaralı - Son Dakika
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