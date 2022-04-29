Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılacak - Son Dakika
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Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılacak

29.04.2022 15:32
Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılacak

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ın içme suyunda sıkıntı yaşamaması için 4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat-Özen Barajı'ndan su takviyesi yapmak için proje başlattıklarını söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ın içme suyunda sıkıntı yaşamaması için 4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat-Özen Barajı'ndan su takviyesi yapmak için proje başlattıklarını söyledi.

Bilgin, makamında düzenlediği basın toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dün Sivas'a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sivas'ta devam eden projelere desteklerinden dolayı Kurum'a teşekkür eden Bilgin, "Bakanımız Sivas'a her zaman olduğu gibi elleri dolu geldi. Sivas'ın tüm projelerine destek vererek bizlerin çalışma azmini daha da artırdı." dedi.

Yumurtatepe bölgesinde yapımı devam eden millet bahçesinin temmuzda tamamlanacağını belirten Bilgin, eski sanayi bölgesinde ise imar uygulamasının kesinleştiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Şu anda tapulama çalışmaları devam ediyor. En önemli gelişme ise Atatürk Caddesi'nde hak sahipleri ile sözleşmeleri imzaladık. Arsa yerlerini alıyoruz, inşallah 1 ay içerisinde yıkım yapılarak projeye başlanmış olacak. Yine bakanımız kentsel dönüşümde kullanılmak üzere ilk etapta 50 milyon lira olmak üzere bize maddi destek sağlanacağını söyledi."

4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılacak

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılacağını da aktaran Bilgin açıklamasını şöyle tamamladı:

"İhale ve firmaya yer teslimi yapıldı. Firma, projede kullanılacak boru üretimine başladı. Bu yıl içerisinde ilk etabı tamamlamayı planlıyoruz. İlk etabı tamamlamış olup arıtmaya su vermeye başlarsak proje tamamlanana kadar su sorununu çözmüş olacağız. 50 kilometrelik hat çekilerek Hafik Pusat-Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su getirilmiş olacak. İlk etabı 12 kilometre. Şu an baraj seviyesi geçen yılı yakalamak üzere, barajda su seviyesi arttı ama bu proje hayata geçmezse Sivas'ın su sorunu var. Şehrin susuz kalmaması adına bu projeleri hayata geçireceğiz. Vatandaşa da düşen görev var, suyu sınırsız bilip sınırsız kullanmamak lazım."

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Hilmi Bilgin, Sivas, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılacak - Son Dakika
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