Sivas'ın ihracatı arttı - Son Dakika

Sivas'ın ihracatı arttı

16.10.2020 13:59
Sivas'ın ihracatı arttı, System.String[]

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kentten eylülde yapılan ihracatın yıllık bazda yüzde 41 arttığını bildirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kentten eylülde yapılan ihracatın yıllık bazda yüzde 41 arttığını bildirdi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulu, Vali Salih Ayhan başkanlığında toplandı.

Eken, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin bu yılın eylül ayı ihracatının, geçen yılın aynı döneme göre yüzde 41 arttığını ifade etti.

Bu artışta yeni fabrikaların faaliyete geçmesinin etkili olduğunu vurgulayan Eken, şunları kaydetti:

"Geçen sene eylülde 6 milyon 938 bin dolar olan ihracatımız, bu yılın aynı döneminde 9 milyon 790 bin dolara çıktı. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni yapılan fabrikalar ve istihdamda yaşanan artış, ihracatın artmasında en büyük etkendir. 1.OSB'de yerimiz kalmadı. Demirağ OSB'de ikinci yer tahsisini yaptık, 3-4 firmayla da görüşüyoruz. Yeni yatırımlar geliyor."

Yönetim Kurulu, Ticaret, Sivas, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ın ihracatı arttı - Son Dakika Ekonomi

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