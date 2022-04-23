Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sivas'ın Hafik, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Hafik ilçe meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Şiirlerin okunduğu ve çeşitli gösterilerin sunulduğu kutlama programında, balon patlatma, kaşıkla yumurta taşıma, halat çekme, yoğurt içinde para bulma yarışı yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Hafik Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu ve ilçe protokolü tarafından ödül verildi.

Ulaş

Ulaş ilçesinde Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra spor salonunda devam eden programda Kaymakam Selçuk Baş ve Belediye Başkanı Turan İlbey, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Çeşitli yarışmaların yapıIdığı programda, dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Şarkışla

Şarkışla Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara sürpriz hazırladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden görevi devralan çocuklar, polis kıyafeti giyerek telsizden gelen ihbarları değerlendirdi.

Çocuklar, şehit ve gazi çocukları için de bayram mesajı paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, çocukları misafir eden İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten'e teşekkür etti.