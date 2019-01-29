Son Dakika Haberleri: Sivas'ın İlk Ambulans Helikopteri Koah Hastası İçin Havalandı

Sivas'ın İlk Ambulans Helikopteri Koah Hastası İçin Havalandı

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas'ta konuşlandırılan ambulans helikopter, ilk hastası için havalandı.

Sivas'ın İlk Ambulans Helikopteri Koah Hastası İçin Havalandı, System.String[]
Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas'ta konuşlandırılan ambulans helikopter, ilk hastası için havalandı.

Solunum güçlüğü nedeniyle Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 68 yaşındaki KOAH hastası Hasan Çetin'in durumunun ağırlaşması üzerine Sivas'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda konuşlandırılan ambulans helikopter, ilk vakası için havalandı.

Yaklaşık 35 dakikalık uçuşun ardından ilçeye ulaşan ambulans helikopter, bir maden şirketinin helikopter pistine indi. 112 Acil ambulansı ile piste getirilen Çetin, buradan ambulans helikoptere alındı.

Ambulans helikopter yaklaşık yarım saat süren uçuşun ardından Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki helikopter pistine ulaştı.

Hasan Çetin, burada hazır bekletilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bazı vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği ambulans helikopterin, Sivas ve Tokat bölgesinde hizmet vereceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:24 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, KOAH, Sivas, 3. Sayfa
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