Sivas'ın ilk çınarı zamana meydan okuyor - Son Dakika

- Sivas'ın ilk çınarı zamana meydan okuyor

Sivas'ta yetişmez dediler, deneti 37 yıldır ayakta

SİVAS - Sivas'ta yetişmez denilmesine rağmen 37 yıl önce cami bahçesine dikilen çınar ağacı Sivas'ın dondurucu soğuklarına meydan okuyor.

Doğasever Ahmet Turan Türkmenoğlu 1983 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yaklaşık 20 civarında çınar ağacı getirdi. O zamanın yetkilileri iklim nedeniyle Sivas'ta çınar ağacının yetişmez demesine rağmen Türkmenoğlu, kent merkezinin çeşitli bölgelerine çınar ağaçlarını dikti. Türkmenoğlu, yaklaşık 10 yaşındaki çınar ağacının ilkini ise Sularbaşı Mahallesinde bulunan Aliağa caminin bahçesinde toprakla buluşturdu. Birçok çınar ağacı yetişmese de cami bahçesine dikilen çınar ağacı ayakta kalmayı başardı. Sivas'ın ilk çınar ağacı olarak bilinen Aliağa camisinin bahçesindeki çınar ağacı 37 yıldır ayakta durmasıyla dikkat çekiyor. Yetişmez denmesine rağmen oldukça büyüyen çınar ağacı şimdilerde ise cami cemaatine gölge oluyor.

Sivas'ın ilk çınarı

Konu hakkında açıklama yapan Ahmet Turan Türkmenoğlu'nun oğlu Ahat Türkmenoğlu, cami bahçesindeki çınar ağacının Sivas'a dikilen ilk çınar ağacı olduğunu iddia ederek, "Bu çınar ağacı Sivas'a ilk dikilen çınar ağacı. Rahmetli babam Kütahya Tavşanlı'dan bizzat kendisi getirerek 15-20 tane çınar ağacı dikti. Ama maalesef öbürleri tutmadı, bu tuttu. Bu bugün 37 yaşında olan bir çınar ağacı. O zamanlar yetkililer Sivas'ta çınar ağacı olmaz dedi. Babam inatla inşallah yetişir bu tutacak dedi ve bu çınar tuttu. Bu çınar ağacın tutması benim düşünceme göre ve hocalarında söylemesiyle buranın çukurda olmasından kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

Sivas'ta çınar ağacı dikilmeye başlanacak

Türkmenoğlu, Sivas'ta iklim den dolayı Çınar ağaçlarının tutmadığını dile getirerek, "Bu çınar ağacı aslında yanlış bir budama da yaşadı. Yanlış budamayla da ağacın dallarını zayi ettiler. Ama olsun yine de tuttu. Bu çınar Sivas'ın ilk çınarıdır. Sonradan dikilen çınarlar var ama maalesef hava iklimin uymadığı için, soğuk ve sert zeminler olduğu için çınarlar tutmuyor. Geçen günlerde Belediye Başkanımız mesaj atmıştı. Şimdi biz de Sivas'ta çınar ağacı dikmeye başlayacağız diye. İnşallah çınarlar uzar. Çınar uzun ömürlü anıt ağaç olarak kalan bir araçtır. Şu anda buraya belediyemiz bakıyor. Belediyemiz ve cami hocalarımız ilgileniyor. Daha önceleri babam 10-15 caminin bütün bahçelerinin çiçek, ağaç, bakım işlerini babam yürütmekteydi" ifadelerini kullandı.