Sivas'ın ilk jeotermal modern serasının yapımı sürüyor - Son Dakika
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Sivas'ın ilk jeotermal modern serasının yapımı sürüyor

13 dakika önce

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan Sıcak Çermik Kaplıca bölgesinde, jeotermal sularla ısıtılabilen kentin ilk cam topraksız modern serasının yapımı sürüyor.

Sivas'ın ilk jeotermal modern serasının yapımı sürüyor, System.String[]

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan Sıcak Çermik Kaplıca bölgesinde, jeotermal sularla ısıtılabilen kentin ilk cam topraksız modern serasının yapımı sürüyor. Projeyle, 100 kişiye istihdam sağlaması ve yıllık 2 bin 500 tona kadar salkım domates üretilmesi planlanıyor.

Sivas merkeze 31 kilometre uzaklıktaki Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesinde bulunan jeotermal su, sağlık turizminin yanı sıra farklı alanlarda da kullanılmaya başlandı. Bölgenin rekreasyon çalışmalarına katkıda bulunan jeotermal su, artık tarımsal alanda da kullanılacak. Tamamen jeotermal suyla ısıtılacak 40 dönümlük arazi bölgenin ilk cam, topraksız serası özelliği taşıyacak. Temeli atılan sera inşaatında çalışmalar sürüyor. Sera tamamlandıktan sonra yılda 2 bin 500 tona kadar salkım domates üretimi yapılacak. Üretilen domatesler ise yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderilecek. Ayrıca serada, yaklaşık 100 kişi istihdam edilecek. Seranın yapım maliyeti ise yaklaşık 20 milyon lira olarak açıklandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, sera inşaatında incelemelerde bulundu.

'SİVAS'A BİR VİZYON KATMIŞ OLACAK'

Vali Salih Ayhan, Sıcak Çermik bölgesinde seranın yapılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Sıcak Çermik bölgesinde sıcak suyumuzun şifasından faydalanmakla birlikte yine bölgede bazı rekreasyon çalışmaları yapıldı. Burası ilave olarak imar planında yer alan tarımsal üretimde de kullanılabilir. Bu manada yatırımcımıza tahsis ettiğimiz alanı, kısa zamanda yatırıma dönüştürme konusunda adımlar atıldı. Özellikle koronavirüsle mücadelede tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Dolayısıyla hız kesmeden yatırımcıya destek olma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Burası yaklaşık 40 dönüm ve Sivas'ın ilk topraksız cam serası olacak. Bu da Sivas'a bir vizyon katmış olacak. Sivas'ın tarım ve hayvancılıkta bir üs bölgesi olacağına inanıyorum. Bunun da çalışmalarını yoğun bir şekilde yapmaktayız. Topraklı seracılık yapılmakla birlikte topraksız cam sera ilk defa yapılmaktadır. Seramız ayrıca kaplıcamızın termal ısısından faydalanacak ve bunu da ekonomik katma değere dönüştürmüş olacak" dedi.

'YILDA 2 BİN 500 TON KADAR SALKIM DOMATES ÜRETİLECEK'

Projenin teknik danışmanı olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organik Tarım Programı Öğretim Görevlisi Volkan Yörük ise proje hakkında bilgi verdi. Projeye 2012 yılında başladıklarını söyleyen Yörük, "Sivas'ta jeotermal sera olabilir mi düşüncesi ile projeyi geliştirdik. Konuyu dönemin Vali Yardımcısı, günümüzün ise Sivas Valisi Salih Ayhan beye sunduk, o da sıcak baktı. O günden bu zamana kadar çalıştık ve temel atma aşamasına gelindi. Biz bu projenin olabileceğine canı gönülden inanıyoruz. Çünkü Türkiye'de jeotermal kaynağı olup da serası olmayan tek şehir bizdik ve artık bizim de var. Bu sera ayrıca bölgenin ilk cam serası ve ilk topraksız modern serasıdır. Tamamen jeotermal kaynaklarla ısıtılacak ve yıllık 2 bin 500 tona kadar salkım domates üretmeyi planlıyoruz. Bu gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarda önemli bir miktar olacak. Burada üretimin yanında 100'e yakın vasıfsız işçi çalışacak ve bu bölgeye katma değer sağlayacak. Sera maliyeti ise yaklaşık 20 milyon lirayı bulmuş durumda" diye konuştu.


Yıldızeli, Kaplıca, Çermik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 01:31 Kaynak: DHA


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