Sivas'ın imranlı ilçesi eksi 22 ile dondu - Son Dakika

Sivas'ın İmranlı ilçesi eksi 22 ile dondu

SİVAS'ta kar yağışı etkisini soğuk havaya bıraktı. İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye kadar düştü.

Sivas'ta son günlerde yağan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı. Vatandaşlar sıcak su ile arabaların buzunu çözmeye çalıştı. Ayrıca Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu. İlçede apartmanlarda dev buz sarkıtları oluşurken dükkanların camları da buzla kaplandı. İlçe sakinleri ise soğuk havalara her zaman alışık olduklarını söyledi.