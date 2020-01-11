Sivas'ın imranlı ilçesi, eksi 22 ile türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ın imranlı ilçesi, eksi 22 ile türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Son Dakika

Sivas'ın imranlı ilçesi, eksi 22 ile türkiye'nin en soğuk yeri oldu

6 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri olduSİVAS'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 dereceye kadar düştü.

Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 dereceye kadar düştü. İlçe bugün Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı. Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu.

Ayrıca, ağaçlardan eriyen buzlar dondu ve ilginç görüntüler oluşturdu. İlçe sakinleri İmranlı'nın bugün Türkiye'nin en soğuk bölgesi olmasına şaşırmadıklarını ve buna alışık olduklarını söyledi.

Sivas'ın imranlı ilçesi, eksi 22 ile türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Türkiye, İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:59 Kaynak: DHA
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