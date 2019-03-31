Sivas'ın İmranlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Murat Açıl...
2 saat önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Murat Açıl kazandı.
Sivas
'ın İmranlı
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Murat Açıl
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Açıl 819, AK Parti
adayı Murat Sevindik
808, MHP
adayı Necmi Vural
462 oy aldı.
Açıl'ın öz geçmişi -
Murat Açıl, 1964 yılında İmranlı'da doğdu. Sivas'ta dil kursu işleten iş adamı Açıl, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA
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