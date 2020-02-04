Sivas'ın İmranlı ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde okullara kar tatili

6 saat önce

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde okullara kar tatili, System.String[]

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Zara ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçe sakinleri yollarda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı, esnaf ise karla kapanan iş yerlerinin önünü açmakta güçlük çekti.

lçe Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olaylarını dikkate alarak okulları bugün geçerli olmak üzere 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi. İl genelinde ise kar nedeniyle 202 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

ZARA'DA TAŞIMALI EĞİTİME TATİL

Kar yağışı ayrıca Zara ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. İlçe Kaymakamlığı ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verdi.


İmranlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:41 Kaynak: DHA
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