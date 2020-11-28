Sivas'ın kanaat önderlerinden Şehabeddin Açık, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kentin kanaat önderlerinden 92 yaşındaki Şehabeddin Açık, son yolculuğuna uğurlandı.
Kentte "Şehabeddin Dede" olarak bilinen Açık'ın cenaze namazı, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Ay Yıldızlı Camisi'nde kılındı.
Açık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Açık'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açık'ın, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.
- Kaynak: AA
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