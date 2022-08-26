Koç, piknik alanında ağaçlandırma çalışması yapıldığına da dikkati çekerek, masa, mangal yerleri ve mescitle birlikte alanın daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

Kaynak: AA

Koyulhisar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Koyulhisar'da bir köye imece usulü piknik alanı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.