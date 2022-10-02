Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, sürücü yaralandı

02.10.2022 15:42
Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, sürücü yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bekir Cebeci yönetimindeki 58 EL 880 plakalı traktör, Sarıharman köyü Sarıgül Yaylası yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, traktörde bulunan Seher Cebeci (63), aracın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Suşehri Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, Cebeci'nin cansız bedenini traktörün altından çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar İlçe Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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Kaynak: AA

Koyulhisar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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