Sivas'ın Nüfusu Artıyor

Sürekli göç veren iller arasında yer alan Sivas, son üç yıldır nüfusunu arttırıyor.

Sürekli göç veren iller arasında yer alan Sivas, son üç yıldır nüfusunu arttırıyor.



Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus sıralamasında Türkiye'nin 9. ili olan Sivas, ilerleyen yıllarda hızla nüfus kaybederken 90'lı yıllarda Türkiye'nin ortalama nüfus artışının yüzde 477 gerisinde kaldı. 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında 329 bin 741 kişilik nüfusu ile nüfus sıralamasında 9. sırada yer alırken 2000 yılında yapılan nüfus sayımında 755 bin 091 kişilik nüfusu ile 29. sıraya geriledi. Türkiye nüfusu artarken Sivas'ın nüfus kaybı hızla devam etti. 2015 yılında ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre Sivas'ın nüfusu 618 bin 617 oldu. Bu tarihten sonra Sivas'ın azalan nüfusunda küçükte olsa artış yaşandı. TÜİK verilerine göre; 2017 yılında nüfus bir önceki yıla oranla 7 bin artarak 621 oldu. 2018 yılında ise nüfus artışı devam edip 638 bin 464'e yükseldi. Önceki yıla oranla 25 bin 397 kişilik bir artış gerçekleşti. - SİVAS

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