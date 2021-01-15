Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'de, kış güzelliği - Son Dakika

Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'de, kış güzelliği

Pamukkale\'nin kardeşi Altınkale\'de, kış güzelliği
Son Güncelleme: 15.01.2021 09:12

Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'de, kış güzelliğiSİVAS'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan 'Altınkale', kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'de, kış güzelliği

SİVAS'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan 'Altınkale', kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Altınkale, sarı ve beyaz görünümü ile sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte masalsı güzelliğe büründü.

Sivas Valiliği tarafından, kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenlerinin bir benzeri olarak hazırlanan 'Altınkale', kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Pamukkale'nin aksine kükürtten aldığı sarı rengi nedeni ile 'Altınkale' olarak isimlendirilen alanın, etrafı beyaz örtüyle kaplandı. Travertenlerin bir kısmı da beyaza büründü. Sarı ve beyaz rengiyle ilgi çeken Altınkale, dron ile havadan görüntülendi. Sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte oluşan manzara dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Pamukkale, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'de, kış güzelliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'de, kış güzelliği - Son Dakika
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