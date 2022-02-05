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SİVAS'IN PAŞABAHÇE'SİNDE KIŞ GÜZELLİĞİ - Son Dakika

SİVAS'IN PAŞABAHÇE'SİNDE KIŞ GÜZELLİĞİ

05.02.2022 12:34

SİVAS'ta, aralıklarla etkili olan kar yağışı, kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe Mesire Alanı ve Hobbit Köyü'nde güzel manzaralar oluşturdu.

SİVAS'ta, aralıklarla etkili olan kar yağışı, kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe Mesire Alanı ve Hobbit Köyü'nde güzel manzaralar oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle il genelinde ise 125 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. İl merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı ve 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerinden esinlenilerek inşa edilen Yamaç Evleri'nde güzel görüntüler oluştu. Yaz mevsiminde vatandaşların uğrak yeri olan Paşabahçe Mesire Alanı'nda kış sessizliği hakim oldu.

125 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPALI

Ayrıca kar nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 125 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

SİVAS'IN PAŞABAHÇE'SİNDE KIŞ GÜZELLİĞİ
SİVAS'IN PAŞABAHÇE'SİNDE KIŞ GÜZELLİĞİ
SİVAS'IN PAŞABAHÇE'SİNDE KIŞ GÜZELLİĞİ

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Paşabahçe, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'IN PAŞABAHÇE'SİNDE KIŞ GÜZELLİĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVAS'IN PAŞABAHÇE'SİNDE KIŞ GÜZELLİĞİ - Son Dakika
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