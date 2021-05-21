Sivas'ın potansiyellerini ortaya koyan "Sivas Atlası" online olarak da yayınlanacak - Son Dakika

Sivas'ta Valilik, Belediye ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) iş birliğiyle hazırlanan ve kentin sahip olduğu potansiyeli her açıdan ortaya kayan 486 sayfalık "Sivas Atlası" online olarak da yayınlanacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kentin son 10 yıl başta olmak üzere her yönden bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmesi neticesinde hayata geçirilen eser için SCÜ'de 43 akademisyen ile 6 araştırmacı ve kamu kurum yetkilisi çalıştı.

Valilik himayesinde, belediye ve SCÜ iş birliğiyle ortaya çıkan 486 sayfalık eserde, kentin sahip olduğu potansiyeller 14 ana başlık halinde ele alındı.

Toplamda bin adet basılan atlas, "sivasatlasi.cumhuriyet.edu.tr" adresinde de yer alacak ve basılı esere ulaşamayan tüm araştırmacı ve meraklılar için ulaşılabilir hale gelecek.

Daha sonraki yıllarda eserin İngilizce'ye çevrilmesi ve Sivas'a gelen turistlerin faydalanabilmesi için turizm rehberi şeklinde tasarlanıp basılması da planlanıyor.