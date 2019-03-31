Sivas'ın Şarkışla İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Turgay Oğuz kazandı.
Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ahmet Turgay Oğuz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Turgay
Oğuz 6 bin 11, BBP
adayı Mahir Arı
4 bin 809, CHP
adayı Ayfer Temel
656 oy aldı.
-Oğuz'un öz geçmişi-
Ahmet Turgay Oğuz 1969 yılında Şarkışla'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şarkışla'da tamamlayan Oğuz, Atatürk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Başbakanlık
Basın ve Halkla İlişkiler
Müşaviri olan Oğuz, Başbakan Yardımcılığı Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olarak olarak görev yaptı.
2014 seçimlerinde Şarkışla Belediye Başkanı olarak seçilen ve halen bu görevi yürüten Oğuz, evli ve üç çocuk babasıdır.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık