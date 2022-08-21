Sivas'ta 3 gün önce kaybolan papağanları "Sultan"a kavuşan çift mutluluk yaşadı - Son Dakika
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Sivas'ta 3 gün önce kaybolan papağanları "Sultan"a kavuşan çift mutluluk yaşadı

21.08.2022 15:34
Sivas'ta 3 gün önce kaybolan papağanları "Sultan"a kavuşan çift mutluluk yaşadı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çift, 3 gün önce kaybolan papağanları "Sultan"a kavuştu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çift, 3 gün önce kaybolan papağanları "Sultan"a kavuştu.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahalle'de yaşayan Ahmet ve Döne Özalp çiftinin papağanları "Sultan", Ahmet Özalp'in omzunda çıktığı evin balkonundan bir anda uçarak gözden kayboldu.

Özalp çifti 3 gün boyunca aramalarına rağmen "Sultan"ı bir türlü bulamayınca papağanlarının kaybolduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Mahallede bir evin çatısında papağan olduğunu görenler, Ahmet Özalp'e haber verdi.

Özalp'in bölgeye gitmesi üzerine "Sultan" uçarak sahibinin omzuna kondu.

Ahmet Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, papağanlarının kaybolmasının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

"Sultan"ın sürekli omzunda balkona çıktığını ancak ilk kez böyle bir şey yaptığını belirten Özalp, "Sabaha kadar hiç uyumadan bütün mahalleyi dolandım, bulamadım. Ertesi gün sevdiğim insanlarla hep beraber papağanımızı aradık ama yine bulamadık." dedi.

Aramalar sırasında bir arkadaşının telefonla bilgi vermesi üzerine papağanlarına yeniden kavuştuklarını dile getiren Özalp, çok mutlu olduklarını ifade etti.

Döne Özalp ise 6 çocuk sahibi olduğunu, evlenerek evden ayrılan çocuklarının ardından "Sultan"ı sahiplendiklerini söyledi.

"Sultan"ı çocuğu gibi gördüğünü aktaran Özalp, papağanlarına dışarıda kaldığı sürece sokak hayvanlarının zarar verecek olmasından büyük endişe duyduğunu dile getirerek, "Kaç gün ağladım. Sokağa kedi, köpek koymadım, inan ki uyku uyumadım. Bulunduğu için çok mutluyum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta 3 gün önce kaybolan papağanları 'Sultan'a kavuşan çift mutluluk yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 3 gün önce kaybolan papağanları "Sultan"a kavuşan çift mutluluk yaşadı - Son Dakika
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