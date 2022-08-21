Sivas'ta çiftlikte çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta çiftlikte çıkan yangın hasara yol açtı

21.08.2022 09:46
Sivas'ta çiftlikte çıkan yangın hasara yol açtı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında hasar oluştu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında hasar oluştu.

İstiklal Mahallesi Ortaköy yolu üzerinde Halil Ünalan'a ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin iş makinesi yardımıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yanan çiftlikte hasar oluştu.

Çiftlik sahibi Halil Ünalan, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini, süt üretim çiftliğinde çıkan yangının besi çiftliğine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü söyledi.

YORUMLAR
500
Papağanları bulununca sevinçten ağladılar Papağanları bulununca sevinçten ağladılar Gece yarısı çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı Gece yarısı çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı
Kaynak: AA

Şarkışla, İtfaiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta çiftlikte çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
01:08 Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu!
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
00:50 Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler
00:30 Nefes kesen Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi bir çok ilke sahne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 09:46:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta çiftlikte çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement