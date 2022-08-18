Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü

18.08.2022 22:09
Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybettiEdinilen bilgilere göre, Belkent Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Cengiz Sarı, henüz bilinmeyen bir nedenle H.D. ve M.D. isimli şahıslarla tartıştı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Belkent Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Cengiz Sarı, henüz bilinmeyen bir nedenle H.D. ve M.D. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce kurşunların hedefi olan Cengiz Sarı ağır yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan H.D. ve M.D. isimli şahıslar Kayseri ili girişinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

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Şarkışla'da çıkan anız yangını korkuttu Şarkışla'da çıkan anız yangını korkuttu Anız yangını korkuttu Anız yangını korkuttu
Kaynak: İHA

Cengiz Sarı, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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