Sivas'ta depo olarak kullanılan ahır yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta depo olarak kullanılan ahır yandı

06.09.2022 09:24
Sivas'ta depo olarak kullanılan ahır yandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Sağır Mahallesi'nde, Soydan Erdoğan'a ait depo olarak kullanılan ahırda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında sulama boruları ve motosiklet zarar gördü.

Yangını görerek müdahale ettiğini söyleyen Sadullah Kaya, depoda bulunan bir köpeği de kurtardığını belirtti.

Kaya, yangını işe giderken fark ettiğini dile getirerek, "Şükür can kaybı falan yok, içeride sadece bir köpek vardı onu da çıkartarak kurtardık." dedi.

YORUMLAR
500
Alevler geceyi aydınlattı, ev tamamen yanarak kül oldu Alevler geceyi aydınlattı, ev tamamen yanarak kül oldu Otomobil bariyerlere çarptı, karı koca yaralandı Otomobil bariyerlere çarptı, karı koca yaralandı
Kaynak: AA

Şarkışla, İtfaiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta depo olarak kullanılan ahır yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:18 Sahnede göğüsleri açılan Bülent Ersoy zor anlar yaşadı!
09:04 Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına "acil kullanım" onayı verildi
09:06 Avrupa'ya doğal gaz akışını durduran Rusya'dan videolu tehdit: Bu kış oldukça zor geçecek
09:03 "HDP'ye bakanlık sözü" tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi
08:47 Mahkeme davayı bozmuştu! Korkunç suçlara karışan Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava sil baştan
08:16 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
08:02 Ümit Özdağ "MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusunu soran gence hakaret etti
07:42 Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak
01:03 Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Civelek'in nişanlısı düğün davetiyesini paylaştı: Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 09:24:51. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta depo olarak kullanılan ahır yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement