Sivas'ta depo olarak kullanılan ahır yandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Sağır Mahallesi'nde, Soydan Erdoğan'a ait depo olarak kullanılan ahırda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında sulama boruları ve motosiklet zarar gördü.

Yangını görerek müdahale ettiğini söyleyen Sadullah Kaya, depoda bulunan bir köpeği de kurtardığını belirtti.

Kaya, yangını işe giderken fark ettiğini dile getirerek, "Şükür can kaybı falan yok, içeride sadece bir köpek vardı onu da çıkartarak kurtardık." dedi.