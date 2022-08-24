Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı

24.08.2022 19:48
Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Polis memuru A.A. idaresindeki 58 HK 707 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memuru sürücü, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

YORUMLAR
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Polis memuru kazada yaralandı Polis memuru kazada yaralandı Kilometrelerce yol kat ederek Sivas'tan geçtiler Kilometrelerce yol kat ederek Sivas'tan geçtiler
Kaynak: AA

Şarkışla, Oluktaş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı - Son Dakika
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