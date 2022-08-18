Eski eşiyle barışınca kayınları tarından öldürüldü - Son Dakika
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Eski eşiyle barışınca kayınları tarından öldürüldü

18.08.2022 22:48
Eski eşiyle barışınca kayınları tarından öldürüldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eski eşiyle barışan Cengiz Sarı kayınları tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eski eşiyle barışan Cengiz Sarı kayınları tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Şarkışla ilçesi Belkent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Cengiz Sarı'nın eski eşiyle barıştığını öğrenen kayınları H.D. ve M.D., Sarı'yı ilk önce darp etti. Daha sonra kayınlardan biri Sarı'ya yanında getirdiği silahla ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kayınlar Kayseri girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlattı. - SİVAS

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Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü Şarkışla'da çıkan anız yangını korkuttu Şarkışla'da çıkan anız yangını korkuttu
Kaynak: İHA

Cengiz Sarı, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşiyle barışınca kayınları tarından öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski eşiyle barışınca kayınları tarından öldürüldü - Son Dakika
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