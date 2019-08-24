Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hemzemin geçitte lokomotif otomobile çarptı 1 ölü 2 yaralı - TAMAMI
1 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hemzemin geçitte lokomotif otomobile çarptı 1 ölü 2 yaralı - TAMAMI.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:03 Kaynak: DHA
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hemzemin geçitte lokomotif otomobile çarptı 1 ölü 2 yaralı - TAMAMI
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