Son Dakika Haberleri: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hemzemin geçitte lokomotif otomobile çarptı 1 ölü 2 yaralı - TAMAMI
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hemzemin geçitte lokomotif otomobile çarptı 1 ölü 2 yaralı - TAMAMI

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hemzemin geçitte lokomotif otomobile çarptı 1 ölü 2 yaralı - TAMAMI.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hemzemin geçitte lokomotif otomobile çarptı 1 ölü 2 yaralı - TAMAMI

Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:03 Kaynak: DHA
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