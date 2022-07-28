Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

28.07.2022 22:54
Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin içerisindeki 2 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin içerisindeki 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas- Kayseri karayolu Sivas'ın Şarkışla ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. Kazada Kayseri'den Sivas istikametine gitmekte olan E.Ü. (54) yönetimindeki 38 AGR 842 plakalı Toyota marka otomobil aynı istikamete gitmekte olan 58 ACU 633 plakalı kamyona arkadan çarparak savruldu. Hurdaya dönen araçtaki E.Ü. ve O.K. (58) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. O.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Şarkışla, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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