Şarkışla'da öğle saatlerinde etkili olan rüzgar akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, elektrik direklerini devirdi. Beton direklerin de devrildiği ilçede park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. İlk bilgilere göre hayatı felç eden şiddetli rüzgarda kimse yaralanmadı. Ekipler temizlik çalışması başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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