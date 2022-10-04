Şarkışla'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Şarkışla Belediyesi Hayvan Barınağı'nı gezdi.

Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri öğretmenleri nezaretinde yaptıkları ziyaretin ardından yanlarındaki getirdikleri mamalarla barınakta bulunan köpekleri besledi.

Öğretmen Esin Tamer, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikten öğrencilerin mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilere sokak hayvanlarını sevdirmeyi amaçlayarak bu programı düzenlediklerini belirten Tamer, "Belediyemizin sokak hayvanlarına sahip çıktığını göstermek, öğrencilerimizin de sokakta hayvanlara iyi davranmaları gerektiğini öğretmek, neler yapmaları gerektiğini göstermek için programı gerçekleştirdik." dedi.

Barınakta görevli veteriner hekim Nuri Polat ise öğrencilere bilgiler verdi.

Hayvan sevgisini çocuk yaşta aşılamanın önemli olduğunu vurgulayan Polat, barınak hakkında bilgiler vererek, "Barınağımızda 52 köpeğimiz var. Sokak köpeklerini talep olduğunda vatandaşlarımıza sahiplendiriyoruz. Daha çok köylerden hayvancılıkla uğrayan vatandaşlarımız sürülerini korumak için Kangal cinsi köpekleri sahipleniyorlar." diye konuştu.