Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

29.07.2022 11:59
Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sivas- Kayseri kara yolunda seyreden O.K. idaresindeki 38 AGR 842 plakalı otomobil, Dört Yol Kavşağı'nda, N.B'nin kullandığı 58 ACU 633 plakalı tırla çarpıştı.

Savrulan otomobil, sinyalizasyon direklerine çarptıktan sonra refüjde durdu.

Kazada yaralanan O.K. ile yanındaki E.Ü, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
500
Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA

Şarkışla, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:52:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement